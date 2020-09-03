Приморск, Ленинградская область, , 17:43 — REGNUM Стремление перекинуть ответственность за происшествие в Приморском торговом порту на капитанов буксиров, которые в реальности просто выполняли команды с мостика танкера, выглядит как попытка переложить вину с больной головы на здоровую.

ЧП в Приморском торговом порту произошло 26 августа. При отшвартовке танкера Nordindependence с грузом нефти на борту судно водоизмещением 111 тыс. т врезалось в причал №4. После осмотра выяснилось, что в ходе инцидента причал получил серьезные повреждения.

По заявлению «Транснефти», только прямой ущерб составил 375,5 млн рублей. Кроме того, авария привела к приостановке эксплуатации причалов №3 и №4. С учетом всех обстоятельств убыток от аварии компания оценила в 600 млн рублей. 28 августа Арбитражный суд с. Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал Nordindependence в качестве обеспечения возмещения ущерба со стороны судовладельца. Соответствующий иск сейчас находится в стадии подготовки и должен быть подан до 25 сентября.

В ряде публикаций, появляющихся в российских СМИ, вина за случившееся возлагается фактически на саму «Транснефть». Дескать, именно ее буксиры вели судно в момент аварии. Например, «Газета.Ru» в недавней статье подробно описывает, какие буксиры находились рядом с Nordindependence в момент ЧП и каким именно компаниям они принадлежат.

Между тем специалистам очевидно, что буксиры при выполнении маневров у пирса полностью следуют командам, поступающим с мостика танкера (сами они просто не могут видеть картины происходящего). Это то же самое, что винить кочегаров с «Титаника», что они не заглушили машины, чтобы избежать столкновения с айсбергом.

Заодно «Транснефть» обвиняют в стремлении монополизировать рынок буксирных услуг в Приморском торговом порту, предрекая в результате неминуемый крах этого сектора — дурной пример заразителен. Непонятно, правда, где авторы увидели монополизацию — в самой же статье говорится, что один буксир, «ДИР», принадлежит ООО «СоюзФлот Порт», а еще три — «Диракс», «Ирбис» и «Леопард», — АО «Транснефть-Сервис».

Нынешний инцидент многие сравнивают с аварией, случившейся 20 ноября 2016 года. Тогда танкер Delta Pioneer, который вели на швартовку три буксира компании «Роснефтефлот» (дочерняя структура «Роснефти»), врезался в причал №1, практически полностью разрушив его. Однако прямые аналогии здесь неуместны. В 2016 году причиной аварии стала техническая неисправность буксира, которая привела к отстыковке буксирного троса. Сейчас же все суда находились полностью в исправном состоянии и причиной происшествия стала исключительно несогласованность действий буксиров, лоцмана и капитана танкера.

Кстати, после той аварии в Приморском торговом порту было разработано «Руководство по обработке судов», призванное не допустить повторения инцидента. «Роснефтефлот» оспорил применение этого документа, обвинив руководство порта в ограничении конкуренции. Если бы не это, возможно, новой аварии можно было бы избежать — инструкция, в числе прочего, предусматривает, что швартовкой с борта танкера командует представитель порта, досконально знающий его условия.

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