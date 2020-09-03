Ростов-на-Дону, , 17:42 — REGNUM В Ростовской области скончался один из пострадавших в ДТП на подъезде к аэропорту «Платов». Это 15-летний пассажир ВАЗ-2107. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 3 сентября.

Реанимация Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

Напомним, что авария произошла 1 сентября на трассе в Аксайском районе. Водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с опорой линии электропередачи.

В результате ДТП два пассажира скончались на месте аварии. Ещё три человека, в том числе водитель, получили травмы.

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