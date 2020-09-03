Москва, , 17:10 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), шедший в Андаманское море, идёт к терпящему бедствие в Индийском океане панамскому танкеру «Нью Даймонд», сообщает 3 сентября российский Национальный центр управления обороной.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома», осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместном российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви», направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера «Нью Диамонд» (порт приписки Панама) в Индийском океане», — указано в сообщении Национального центра.

Танкер «Нью Даймонд», шедший из Кувейта в Индию, терпит бедствие в 180 милях от берегов Шри-Ланки. Экипаж танкера, кроме двух моряков, покинул судно на спасательных средствах.

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