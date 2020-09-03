Ханты-Мансийск, , 17:05 — REGNUM В Югре 3 сентября 2020 года Сургутским городским судом вынесен оправдательный приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дмитрий Попов Admsurgut.ru

Дмитрий Попов был оправдан по двум ранее предъявленным ему ещё в 2016 году обвинениям в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2013 года будучи главой города Сургута Дмитрий Попов незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности — строительного песка. Этот песок со старой дамбы Сургутского водохранилища ГРЭС-2 достался мэрии Сургута в 2009 году бесплатно и также безвозмездно был передан муниципальному совхозу «Северное». Затем совхоз продал песок строительной компании «КС» на основании разрешительной подписи Дмитрия Попова.

«КС» приобрела более 800 тыс. кубических метров строительного песка по стоимости 44,5 рубля за 1 куб. метр на общую сумму 35,6 млн рублей. В дальнейшем приобретенный песок «КС» реализовывала по цене 100 рублей за 1 кубометр.

По мнению прокуратуры и следствия, торг прошёл с нарушениями — без проведения процедуры оценки рыночной стоимости песка, по заниженной цене, а именно в расчёт оценки стоимости песка в 2013 году легли данные за 2009 год, когда песок передавался мэрии Сургута безвозмездно. Кроме того, совхоз «Северное» был объявлен банкротом, однако песок был реализован им до создания ликвидационной комиссии.

Ущерб от продажи муниципальным совхозом песка с разрешения Дмитрия Попова был оценён следствием в сумму свыше 46 млн рублей. Экс-глава Сургута с первых дней следствия заявлял о свое невиновности.

«В том, что невиновен, ничего не нарушал, я был уверен. Когда не совершал эти деяния, которые мне пытались инкриминировать. Когда ознакомился с материалами дела, которые они три года собирали. И, естественно, в ходе судебного заседания. Да, оправдательный приговор редкость», — прокомментировал Znak.com оправданный Дмитрий Попов решение суда.

https://regnum.ru/news/accidents/2192818.html