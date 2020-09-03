Дубовка, Волгоградская область, , 17:55 — REGNUM Меру пресечения в отношении 20-летней девушки, подозреваемой в убийстве своего малолетнего сына, избрал Дубовский районный суд Волгоградской области. Ближайшие месяцы она проведёт под стражей, сообщили 3 сентября в объединённой пресс-службе судов региона.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, жительница Дубовского района не менее пяти раз ударила ребёнка по голове и телу. В полицию обратился сожитель девушки, заметив, что малыш не подаёт признаков жизни. Первоначально, мать утверждала, что сын упал из детского кресла-качалки. Во время допроса в качестве подозреваемой, при предъявлении результатов судебно-медицинской экспертизы, она полностью признала свою вину в преступлении.

Постановлением суда в отношении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 ноября 2020 года.

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