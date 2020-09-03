Саранск, , 16:44 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый получил от директора ООО «СДС — Управление строительства» взятку в размере 500 тыс. рублей за раздел земельного участка в центре Саранска. Участок был поделен на два при отсутствии предусмотренных законом оснований и условий для раздела. На участке при этом уже был построен многоквартирный жилой дом, однако разделение происходило без получения согласия собственников.

«В результате ООО «СДС-Управление строительства» получило право на использование земельного участка, образованного в результате раздела, для строительства и размещения на нем еще одного многоквартирного жилого дома», — заключили в ведомстве.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года в отношении директора ООО «СДС — Управление строительства» было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.291 УК РФ. Он обвинялся в даче взятки бывшему директору ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия» в размере 1 млн рублей за лоббирование интересов строительной организации при заключении госконтрактов.

В июне 2020 года было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). ООО «СДС — Управление Строительства» ранее было признано банкротом, а ущерб кредиторам составил около 183 млн рублей.

В том же месяце в отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, при поставке лифтов на строительные объекты Республиканский перинатальный центр и Стадион водных видов спорта в Саранске в 2008—2011 годах было похищено 4,2 млн бюджетных рублей путем завышения фактической стоимости оборудования.