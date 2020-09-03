Шри-Джаяварденепура-Котте, , 16:36 — REGNUM У берегов Шри-Ланки терпит бедствие супертанкер New Diamond, на танкере бушует пожар, 3 сентября сообщает агентство Reuters.

Вместимость танкера New Diamond составляет 2 млн баррелей нефти. По информации агентства, зафрахтованный Indian Oil Corp танкер заполнен.

Из 23 членов экипажа танкера один получил серьезные ранения и был эвакуирован на Шри-Ланку, ещё один числится пропавшим без вести.

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