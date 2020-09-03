Йошкар-Ола, , 16:20 — REGNUM В Марий Эл суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней жительницы республики по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в июне текущего года женщина купала в ванне 11-месячную дочь.

«Проявляя неосторожность в форме преступной небрежности, она оставила ее на некоторое время без присмотра», — уточнили в ведомстве. Когда женщина вернулась, ребенок находился в воде без признаков жизни. Девочка захлебнулась.

При вынесении приговоры суд учел, что женщина ранее не была судима, впервые совершила преступление небольшой тяжести, ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в мае текущего года суд вынес приговор женщине за причинение смерти новорожденному по неосторожности. Ночью 13 февраля 2018 года в домашних условиях она самостоятельно родила мальчика. После родов магаданка, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребёнку не обратилась. Также выяснилось, что она не вставала на учёт в женской консультации по поводу беременности.

Через несколько часов после рождения ребёнка женщина обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни. По заключению судебной медицинской экспертизы, смерть новорожденного наступила от вдыхания околоплодных вод с осложнением в виде развития острой дыхательной недостаточности.

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