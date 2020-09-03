Одесса, Украина, , 15:56 — REGNUM Хозяйственный суд Одесской области арестовал имущество компании Mister Drake PC, которая владеет танкером Delfi, включая само судно. Об этом сказано в решении суда от 1 сентября 2020 года.

Иск против компании подала «Администрация морских портов Украины» (АМПУ). Она требует возместить убытки в размере около 2,4 млн гривен или почти $87 тыс., понесённые при ликвидации последствий аварии танкера.

Напомним, танкер Delfi сел на мель напротив городского пляжа Одессы в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2020 года затонувший танкер поставили вертикально и приступили к его ремонту с дальнейшей эвакуацией.

Читайте также: У берегов Украины выровняли затонувший танкер Delfi