Бавлинский район, , 15:59 — REGNUM Следственные органы СКР по Татарии возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего директора МКП «Управление по благоустройству и озеленению» города Бавлы по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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В 2018—2019 годы подозреваемый внес в акты выполненных работ ложные сведения и похитил из республиканского бюджета денежные средства на сумму более 900 тыс. рублей, которые предназначались на регулирование численности безнадзорных животных на территории Бавлинского района.

По версии следствия, вместо отлова, передержки и стерилизации бродячих животных подозреваемый занимался лишь отстрелом животных с использованием ядовитых веществ, после этого их останки утилизировались в скотомогильниках. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Татарии сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с сотрудниками отдела «К» установили неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество со стороны замначальника отдела обслуживания физлиц и продаж одного из банков. Злоумышленница незаконно изменяла в компьютерной программе банка информацию по лимитам денежных средств на картах, выпущенных на свое имя. Финансовая организация недосчиталась более 2,7 млн рублей.

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