Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Злоумышленники в ходе кибератаки в Грузии получили важные данные от лаборатории имени Лугара о борьбе с распространением коронавируса. Данное заявление 3 сентября было опубликовано на сайте министерства внутренних дел Грузии.

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По данным ведомства, отдел киберпреступлений МВД республики начало расследование в связи с несанкционированным доступом к серверам министерства здравоохранения 1 сентября со стороны зарубежных спецслужб. В заявлении силовиков утверждается, что часть похищенных данных уже размещена в открытом доступе и перемешена с фальсифицированными документами.

«В ближайшие часы МВД Грузии обратится к соответствующим службам стран-партнеров с просьбой оказать действенную помощь в быстром и эффективном расследовании этого сложного и конкретного преступления», — говорится в заявлении МВД.

Стоит отметить, что бактериологическая лаборатория имени Лугара в Грузии была создана за счёт средств Пентагона.

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