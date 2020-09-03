Калуга, 3 сентября 2020, 15:13 — REGNUM В центре Калуги днём 3 сентября произошло возгорание на чердаке одного из корпусов бывшего хладокомбината. Пламя охватило кровлю пятиэтажного здания площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.
По данным ведомства, на первом этаже здания располагается магазин, остальные помещения отданы под офисы разных фирм. Люди, работающие в здании, его покинули. Пострадавших нет. Из-за пожара центр города охвачен едким дымом. Автомобильное движение на близлежащих улицах парализовано.
В тушении пожара задействованы 60 спасателей и 20 единиц специальной техники.
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