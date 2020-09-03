Магас, , 14:37 — REGNUM В Ингушетии на улице Газдиева в городе Назрани в ночь на 3 сентября обнаружен автомобиль, в котором находились два трупа. По данному факту Следственный отдел по городу Назрань СКР по Ингушетии проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в автомашине Toyota Land Cruiser 200 находились тела двоих мужчин в возрасте 55 и 50 лет без признаков насильственной смерти. Доследственная проверка даст возможность пролить свет на причины и обстоятельства гибели потерпевших, а также даст правовую оценку произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Ингушетии был обнаружен труп мужчины в салоне автомашины «Лада Гранта» со следами пулевых пробоин. Как было установлено, убитым оказался 28-летний житель села Экажево. Виновные в его смерти устанавливаются.

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