Чита, 3 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Забайкальские спасатели предупреждают о резком похолодании. Как сообщает ГУ МЧС РФ, 3 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C. При такой температуре вероятныповреждение и гибель сельскохозяйственных растений.
Следите за развитием событий в трансляции: «Заморозки и отопительный сезон в России – все новости»
Такжеповышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения. Помимо этого не исключены происшествия, связанные с отключениями электроэнергии вследствие перегрузки электросетей из-за использования обогревательных приборов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, заморозки в ночь на 4 сентября не исключены также в ряде других сибирских регионов, в частности в Иркутской области и Алтайском крае.
Читайте также: В Приангарье ночью возможны заморозки
Читайте ранее в этом сюжете: Дожди и похолодание идут на Алтай