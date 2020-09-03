Чита, , 14:34 — REGNUM Забайкальские спасатели предупреждают о резком похолодании. Как сообщает ГУ МЧС РФ, 3 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C. При такой температуре вероятныповреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

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Такжеповышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения. Помимо этого не исключены происшествия, связанные с отключениями электроэнергии вследствие перегрузки электросетей из-за использования обогревательных приборов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заморозки в ночь на 4 сентября не исключены также в ряде других сибирских регионов, в частности в Иркутской области и Алтайском крае.

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