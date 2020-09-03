Киев, , 14:19 — REGNUM В Киеве на Лесном проспекте двое неизвестных подожгли отделение государственного «Ощадбанка», сообщил 3 сентября ресурс «Киев оперативный».

По словам очевидцев, два человека в чёрной одежде разбили окно и забросили в здание подожжённый предмет, после чего произошёл взрыв и начался пожар.

«Группа оперативного реагирования прибыла в течение пяти минут и обнаружила огонь в окнах отделения. Благодаря… прибытию бойцов пожарной охраны в считанные минуты, пожар был быстро потушен», — сказано в сообщении.

Пожар не нанёс серьёзных повреждений имуществу банка, добавили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковскую область, где бушует большой пожар, вылетел глава МВД Украины Арсен Аваков и ещё ряд чиновников, задействованных в ликвидации возгорания.

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