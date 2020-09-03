Мамадыш, Татария, , 14:17 — REGNUM В городе Мамадыш 2 сентября в одном из домохозяйств обнаружен труп 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

24 августа мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Его тело нашли в выгребной яме одного из домовладений спустя несколько дней с 14-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали 69-летнего владельца домохозяйства. Свою причастность к преступлению мужчина признал. Предположительно, преступление совершено на почве неприязненных отношений в ходе совместного распития спиртных напитков.

В отношении подозреваемого решается вопрос о заключении под стражу. Расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Бугульме убит предприниматель, владелец торговой сети «Изобилие» Евгений Деданин. По предварительной информации, мужчина был застрелен около одного из ресторанов.

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