Барнаул, , 14:10 — REGNUM Ураган, поваливший башенные краны в Тюмени, направился в Сибирь. В конце дня 3 сентября и сутки 4 сентября в отдельных районах Алтайского края ожидаются дожди, грозы и град. По югу и востоку — сильные дожди. Местами порывы ветра достигнут 20−22 м/с.

Ливень (сс) Pridatko Oleksandr

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Также синоптики не исключают похолодания. Ночные температуры опустятся до +3…+6 градусов. Днем в ближайшие дни будет не выше +13.+17 градусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заморозки также возможно в Иркутской области.

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