Уфа, , 14:15 — REGNUM Понижение температуры до минус трех градусов мороза ожидается в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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По сообщению пресс-службы ведомства, с 3 сентября по 4 сентября текущего года местами в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до минус трех градусов мороза.

Сотрудники спасательного ведомства предупреждают об увеличении риска гибели сельскохозяйственных культур, в связи с этим рекомендуют принять меры по их защите.

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