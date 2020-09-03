Киев, 3 сентября 2020, 14:08 — REGNUM В столице Украины на высоковольтной подстанции «Приорская» произошло аварийное отключение трансформатора, сообщила 3 сентября пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Без электричества остались 650 многоквартирных и 800 частных домов в жилом массиве Виноградарь, рассказали в пресс-службе.
На местах также работают сотрудники «Киевводоканала». Они нормализуют водоснабжение зданий, находящихся в зоне действия подстанции.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету Европейской комиссии, цены на электричество на Украине в первом квартале 2020 года были в среднем на 37,9% выше европейских.
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