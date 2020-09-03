Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM О борьбе с огненной стихией, разбушевавшейся на землях лесного фонда в Тарасовском районе, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко доложил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что к тушению пожара привлечено 462 человек и 131 единицы техники. С воздуха с огнём борются шесть воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолёта Ми-8 и один самолет Бе-200, а также один вертолёт от Росгвардии и один вертолёт Минобороны РФ.

Рабочая встреча с Валентиной Матвиенко прошла на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Здесь производят самолёты-амфибии Бе-200, задействованные в тушении пожара.

Ключевыми вопросами совещания, которое состоялось на предприятии, стали состояние и перспективы российского авиастроения.

Читайте развитие сюжета: Матвиенко: «Донская земля – это земля-труженик»