Джакарта, , 13:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в округе Бовендигул в индонезийской провинции Папуа, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 3 сентября 2020 года в 06:25 по местному времени.

«Эпицентр находится в 48 км к северо-востоку от округа Бовендигул на глубине 10 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

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