Москва, 3 сентября 2020, 13:39 — REGNUM Сегодня я впервые нахожусь в городе Беслан и впервые зашел в школу №1, захваченную террористами в 2004 году. Принимаю участие в траурных мероприятиях. Эта трагедия объединяет людей разных национальностей и разных стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин.
Читайте также: В Северной Осетии проходят траурные мероприятия в память о жертвах Беслана