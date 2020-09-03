Москва, , 13:39 — REGNUM Сегодня я впервые нахожусь в городе Беслан и впервые зашел в школу №1, захваченную террористами в 2004 году. Принимаю участие в траурных мероприятиях. Эта трагедия объединяет людей разных национальностей и разных стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин.

С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020 (с) Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин

«В этом самом спортивном зале, где от рук террористов погибли дети и учителя, на стенах надписи «Рига помнит», «Турция помнит» и т. д. То есть люди в разных странах и говорящие на разных языках понимают, в чём опасность терроризма — это единое международное зло, причиняет одинаковую боль всем людям в мире, независимо от языка, от национальности, от религии.

В спортивном зале. С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020 (с) Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин

Через такие трагедии мы особенно понимаем важность борьбы с терроризмом. Когда говорят о терроризме абстрактно, не совсем осознаешь опасность. А когда проходишь по школе, видишь школьные фотографии детей на стенах спортзала, смотришь им в глаза, останавливаешься напротив фото каждого ребенка, возникает ощущение ужаса.

Думаешь, почему случилась такая страшная трагедия, кто виноват в этом? Конечно, пытаешься вернуться к простой истине, что это не должно повториться. В концлагерях, в лагерях смерти тоже часто пишут «Никогда больше». К сожалению, жестокость всё равно воспроизводится.

С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020 (с) Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин

С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020 (с) Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин

С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020 (с) Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин

Но мы своей памятью можем оттянуть максимально долго появление нового теракта. Видимо, теракты еще будут происходить, потому что нет единого метода борьбы. Но наша память является институтом, барьером для новых попыток преступлений.

Тот человек, который побывал в школе в Беслане, посмотрел на фотографиях в глаза погибших детей, никогда не будет поддерживать терроризм», — высказал своё мнение Дмитрий Асташкин.

Надпись на стене в школе. С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020 (с) Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин

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