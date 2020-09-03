Уфа, , 13:37 — REGNUM Утонувший две недели назад автомобиль извлекли из реки в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 20 августа текущего года спасатели получили информацию о том, что в реку Ай около д. Новомещерово Мечетлинского района упала автомашина ВАЗ-2107. Было установлено, что собственник этого автотранспортного средства припарковал автомашину около обрыва реки и ушел домой. Когда же он вернулся, то автотранспортного средства на месте не обнаружил. А поскольку мужчина сам не смог найти автомобиль в реке, он решил обратиться к спасателям.

Отмечается, что водолазы несколько раз выезжали место и искали автотранспортное средство. И лишь 3 сентября они смогли его найти. Машина находилась в реке приблизительно в 350 метрах от места ее парковки на глубине четырех метров.

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