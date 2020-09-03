Кызыл, , 13:33 — REGNUM Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Кызыле, в результате которого один человек погиб. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, утром 3 сентября на перекрёстке столкнулись две машины.

Авария в Кызыле 17.мвд.рф

Предварительно установлено, что 34-летний водитель Toyota Camry не предоставил преимущества ВАЗ-2115, в котором находились три человека, в том числе семилетний ребёнок. Все трое не были пристёгнуты ремнями безопасности.

«В результате автоаварии от травм, несовместимых с жизнью, в реанимационном отделении Ресбольницы г. Кызыла скончался водитель ВАЗ-2115 — местный житель, 1986 года рождения. Состояние 7-летнего пассажира данной автомашины, также находящегося в реанимации, расценивается врачами как крайне тяжелое», — отметили в ведомстве.

Второй пассажир отечественной машины также был госпитализирован. Водителю иномарки оказана разовая медицинская помощь. Трёхлетний ребёнок, перевозившийся в Тойоте в детском удерживающем устройстве госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Правоохранители начали проверку происшествия.