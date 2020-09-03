Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM К ликвидации крупного лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области привлечено шесть воздушных судов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 сентября.

Тушение лесного пожара при помощи авиации 24.mchs.gov.ru

«Для тушения возникших пожаров работает группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единицы техники. К работе применяются шесть воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолёта Ми-8 и один самолет Бе-200, а также один вертолёт от Росгвардии и один вертолёт Минобороны РФ», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что три крупных природных пожара, вспыхнувших 2 сентября на территории Белокалитвинского, Каменского и Красносулинского районов, ликвидированы.