Москва, , 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщили 3 сентября журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

Там уточнили, что плановый переход в Андаманское море осуществляют большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» и большой морской танкер «Борис Бутома». В настоящее время они направлены на помощь танкеру New Diamond, терпящему бедствие в Индийском океане.

Судно, шедшее из Кувейта в Индию, приписано к порту в Панаме. Оно находится в 180 милях от берегов Шри-Ланки.

На борту танкера остались два члена экипажа, остальные находятся в море на спасательных средствах.

Ранее портал Ada Derana со ссылкой на ВМС острова Шри-Ланка сообщил о пожаре на борту нефтяного танкера New Diamond. Примерное число членов экипажа — 23 человека.

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