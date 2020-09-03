Мальмё, Швеция, , 14:04 — REGNUM После произошедших в ночь на 29 августа беспорядков в шведском Мальмё полиция ведет расследование как минимум в отношении 20 подозреваемых. 2 сентября журналисты газеты Fria Tider опубликовали видеоматериал, на котором в самый разгар беспорядков одна из, как полагают журналисты, организаторов протестов, произносит оскорбления в адрес полиции и задается вопросом: «Если вам не нужен ислам, зачем вы нас, таких негодяев, сюда привезли?».

На видео видно, как одна завернутая в чёрный платок пожилая женщина по имени «Лайла» держит в руках горящий предмет, предположительно самодельный факел, и обращается к толпе людей на фоне горящих объектов.

При просмотре опубликованного видеоролика можно понять, что женщина выступает с так называемой «пламенной речью» (англ.: pep talk), то есть, она намеренно произносит воинственные заявления с целью разжигания и активизации окружающей её публики для провоцирования дальнейших насильственных действий.

На видеозаписи слышно, как «Лайла» называла полицейских «собаками» и «свиньями», которые «вступили в сговор» с людьми, оскорбившими Коран.

«Как полиция может позволять пинать Коран? Это относится к чувствам мусульман. У нас тоже есть чувства», — заявила «Лайла» во время разговора с журналистами SVT Nyheter.

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