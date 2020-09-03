Белокалитвинский район, Ростовская область, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области в полдень объявлено о ликвидации крупного лесного пожара в Белокалитвинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 сентября.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 12:00 мск пожар в Белокалитвинском районе ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что площадь лесного пожара в Белокалитвинском районе превысила 20 гектаров. Огнём повреждено два десятка построек на территории садоводческого товарищества «Пионер».

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