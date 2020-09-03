Уфа, , 12:45 — REGNUM Масштабный инвестиционный проект по расширению переработки пластмасс реализуется в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Уфе 3 сентября глава Башкирии Радий Хабиров посетил завод по производству одноразовой посуды и упаковочной тары «Полекс Урал». Данное предприятие изготавливает полипропиленовые стаканы и контейнеры для пищевой промышленности. А всего в его ассортименте 190 видов различной упаковки. Продукция поставляется как на российский рынок, так и на рынки стран СНГ. При этом доля завода на рынке России составляет около 25 процентов.

По словам генерального директора ООО «Полекс Урал» Рефата Абдурашитова, сейчас на заводе реализуется масштабный инвестиционный проект по расширению переработки пластмасс. В результате будут созданы 70 новых рабочих мест. При этом общий объем инвестиций составит 357 млн рублей.

По словам инвестора, для нового автоматизированного комплекса предприятию необходима дополнительная территория. Поэтому генеральный директор завода попросил содействовать в оформлении аренды близлежащего земельного участка площадью 600 кв. метров, который сейчас находится в собственности муниципалитета.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам проработать возможность решения данного вопроса.

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