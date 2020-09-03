Владивосток, , 12:24 — REGNUM Ураганный ветер супертайфуна «Майсак», бушующего в Приморье, достиг 40 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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После полудня 3 сентября штормовой ветер во Владивостоке достиг 40 метров в секунду, в районах Приморья — от 20 до 30 м/с, на мысовых метеостанциях — до 43 м/с. В пригороде краевой столицы — до 29 м/с.

«Во Владивостоке такой ветер отмечался последний раз в 1969 году», — сказали в Примгидромете.

4 сентября тайфун значительно заполнится и уйдёт на север Китая. Влияние его на погоду Приморья прекратится, атмосферное давление начнёт расти.

Дождей в крае станет меньше, но сильный ветер в большинстве районов сохранится. К вечер пятницы дожди прекратятся.

Днём будет душная погода — максимальная температура в континентальных районах повысится до +24…+30 °С.

Сильный ветер с порывами до 28−33 м/с во Владивостоке сохранится до 22 часов 3 сентября, потом ослабнет.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ураганного ветра временно запретили проезд по «Золотому» и «Русскому» мостам.

Во Владивостоке шквальный ветер сорвал в бухте Улисс плавучий док судоремонтного завода «Восточная верфь». Судно отнесло к военному причалу, где стоят катера и подводные лодки Приморской флотилии.

Частично обесточен от электроснабжения был центр Владивостока и часть Находки. Хасанский район полностью остался без электричества.

Аварийные бригады устраняют обрывы электропередач.

Много поваленных деревьев, сорванных кровель, есть повреждённые автомобили.