Джакарта, , 12:20 — REGNUM Пожар произошел на территории индонезийского округа Чианджур в провинции Западная Ява, сообщает Detik.

Известно, что возгорание на мусорной свалке произошло 3 сентября 2020 года в 01:00 по местному времени. Предположительно, причиной пожара стали горячий воздух и отражение солнечных лучей на разбитом стекле. Из-за долгого отсутствия дождя огонь быстро распространился.

По официальным данным, площадь сгоревшего мусора достигла полгектара.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии за сутки подтвердило более трёх тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.