Гётеборг, Швеция, , 13:30 — REGNUM В ночь на 3 сентября на юге Швеции в Гётеборге произошла очередная серия ночных поджогов. В городском районе Майорна сгорели около 20 автомобилей. Огонь от близстоящих транспортных средств перекинулся на жилой дом. Об этом сообщила газета Fria Tider.

3 сентября в 01:00 (GMT+2) в полицию, службу спасения и скорую помощь поступили сообщения о сильном возгорании на улице Лоренц-Гата. На месте происшествия загорелись две машины. Впоследствии пришлось эвакуировать постояльцев близлежащего отеля.

«Возгорание усиливается и распространяется на здание отеля», — говорилось на сайте местной полиции.

В дальнейшем пожар был потушен глубокой ночью. Тогда же выяснилось, что от 15 до 20 автомобилей либо полностью сгорели, либо были повреждены в результате поджога.

По данным журналистов, жертв и пострадавших нет. Однако причина возгорания уже классифицируется полицейскими как поджог с целью убийства.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр юстиции Швеции: «Я большой друг камер видеонаблюдения»