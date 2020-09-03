Элиста, , 12:16 — REGNUM В Республике Калмыкия ликвидирован пожар, бушевавший в дачном посёлке на площади 5 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

«На данный момент пожар ликвидирован. Обошлось без жертв. Оперативно сработала спасательная служба: было задействовано 13 единиц техники, привлечён весь Элистинский пожарно-спасательный гарнизон. За короткий срок возгорания устранены. Причины и последствия произошедшего будут установлены, сейчас проводится опашка территории», — отметил в ходе объезда территории глава Калмыкии Бату Хасиков.

Известно, что в районе дач СКВС площадь пожара составила 5 га. Огонь повредил три частных дома на общей площади 60 кв. метров и уничтожил три хозпостройки на общей площади 30 кв. метров.