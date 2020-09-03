Джидинский район, Бурятия, , 12:11 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над председателем комитета имущественных и земельных отношений администрации Джидинского района, обвиняемой в превышении полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, в июне 2015 года комитет заключил контракт со строительной компанией на модернизацию очистных сооружений, возведение канализационного коллектора и канализационно-насосной станции. Общая сумма контракта превысила 110 млн рублей. Однако подрядчик работы в срок не закончил.

«Обвиняемая, зная о нарушении условий договора, но стремясь создать видимость эффективного использования бюджетных средств, 29 октября 2015 года подписала и заверила гербовой печатью документы, содержащие несоответствующие действительности сведения о готовности и стоимости работ, на основании которых подрядчику незаконно выплачены денежные средства в сумме более 3,4 млн. рублей», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в декабре 2016 года она подписала акт о приёмке якобы выполненных работ по строительству полигона ТБО, которые вёл другой подрядчик. В результате из бюджета было незаконно перечислено около 9,5 млн рублей.

Судья счёл доводы обвинения достаточными и приговорил чиновницу к двум годам лишения свободы условно. Согласно приговору она также должна вернуть государству почти 13 млн рублей, которые были незаконно перечислены компаниям благодаря её подписи.