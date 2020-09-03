Харьков, Украина, , 12:25 — REGNUM Министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль и первый заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Мельчуцкий вылетели в Харьковскую область, где произошёл масштабный пожар. Об этом сообщила 3 сентября пресс-служба МВД Украины.

Чиновники осмотрят районы, наиболее пострадавшие от пожара, а также проведут совещание оперативного штаба.

Напомним, 2 сентября вблизи села Воробьёвка начался лесной пожар, который уничтожил 22 дома. Площадь возгорания составила 500 га. В данный момент продолжается тушение пожара на площади 100 га.

Ещё один пожар начался возле села Клугино-Башкировка. Его площадь составила 30 га. На данный момент он уже локализован.

Также на подконтрольной Украине территории Луганской области зафиксированы 24 возгорания травы суммарной площадью 1,2 тыс. гектаров.

По словам председателя администрации Луганской области Сергея Гайдая, тушение пожаров в регионе осложняется тем, что из-за огня постоянно детонируют боеприпасы и мины, оставленные в ходе боевых действий.

«Там постоянно слышны разрывы, подрывы какого-то боекомплекта или растяжек, мин, то есть работать там опасно… К некоторым участкам опасно даже подходить и невозможно туда подвести технику, потому что постоянно слышны подрывы», — рассказал чиновник.

Напомним, с апреля по май 2020 года в Чернобыльской зоне отчуждения горели леса. По состоянию на май, на Украине выгорело почти 60 тыс. гектаров территории.

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