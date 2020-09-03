Казань, , 11:55 — REGNUM Начальник отдела полиции в Казани, предположительно, открыл огонь по своим подчинённым из пневматической винтовки. Запись инцидента опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

На видео запечатлён вооруженный мужчина, который стреляет в коридоре здания, а потом перезаряжает оружие. В коридоре находятся люди. При этом нет указания, когда именно была сделана запись.

Предположительно, стрельбу вёл начальник отдела полиции №3 «Зареченский» УМВД России по Казани из-за недовольства показателями работы.

Как сообщало ИА REGNUM, следственное управление СКР по Татарии возбудило уголовное дело по факту выявления в сети записи об инциденте. Сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий. В МВД проинформировали о временном отстранении мужчины от исполнения служебных обязанностей.

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