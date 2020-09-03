Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM Главы муниципальных образований Ростовской области, на территории которых 2 сентября вспыхнули крупные природные пожары, в ходе заседания штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе назвали предварительные версии возникновения огня, передаёт ИА REGNUM.

Так, по предварительной информации, причиной пожара в Красносулинском районе стало неосторожное обращение с огнём. В настоящее время пожар полностью ликвидирован на площади 2 га.

В Белокалитвинском районе причину пожара устанавливают следователи. Известно, что огонь вспыхнул в двух местах одновременно было возгорание. Планируется, что в течение дня будет установлена предварительная причина возникновения пожара.

В Каменском районе пожар вспыхнул из-за замыкания на железнодорожном пути. Это установлено и подтверждено работниками железной дороги. Огонь вспыхнул в зоне их ответственности, уточнил глава муниципального образования.

В Тарасовском районе в настоящее время работают дознаватели. Предварительно причиной пожара послужило короткое замыкание на хуторе Садки.