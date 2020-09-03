Одесса, Украина, 3 сентября 2020, 11:36 — REGNUM В Одесской области Украины в порту «Черноморск» нашли 1185 ящиков с контрабандными сигаретами. Об этом сообщила 3 сентября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве рассказали, что сигареты контрабандисты хотели провезти из Грузии на Украину под видом чая.
Найденные сигареты и грузовик, который их перевозил, изъяты пограничниками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Белоруссией пограничники задержали сигареты на сумму 7 млн гривен, которые хотели ввезти на Украину под видом минеральных удобрений.
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