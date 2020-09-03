Одесса, Украина, , 11:36 — REGNUM В Одесской области Украины в порту «Черноморск» нашли 1185 ящиков с контрабандными сигаретами. Об этом сообщила 3 сентября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве рассказали, что сигареты контрабандисты хотели провезти из Грузии на Украину под видом чая.

«Всего из контейнера грузовика пограничники изъяли 1185 ящиков незадекларированных сигарет иностранного производства. Предварительная сумма оценки табачных изделий составила около 23 млн грн (около $832 тыс — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Найденные сигареты и грузовик, который их перевозил, изъяты пограничниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Белоруссией пограничники задержали сигареты на сумму 7 млн гривен, которые хотели ввезти на Украину под видом минеральных удобрений.

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