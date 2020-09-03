Ярославль, , 11:19 — REGNUM В Ярославской области количество летальных исходов от коронавируса увеличилось до 38, умерла женщина 1941 года рождения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный оперативный штаб. За последний месяц в Ярославской области от коронавируса умерли 9 человек, это пять мужчин и четыре женщины.

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За минувшие сутки в регионе зафиксировано еще 37 случаев коронавирусной инфекции, за этот же период выписано 97 жителей Ярославской области. За все время пандемии в регионе инфицировано 7345 человек.

Данные на утро 3 сентября ИЦК

В тройке лидеров по числу заболевших Ярославль (3608 случаев), Рыбинск (1060) и Ростовский муниципальный район (377). Меньше всего заболевших в Любимском районе. За все время пандемии коронавирус здесь был выявлен у 8 человек.

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