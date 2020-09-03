Кисловодск, Ставропольский край, , 11:08 — REGNUM Водитель внедорожника сбил годовалого мальчика во дворе дома в городе Кисловодске. От полученных травм ребенок умер в больнице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло около 16:30 2 сентября на внутридомовой территории на улице Чайковского. По данным автоинспекции, находившаяся за рулем BMW X5 39-летняя местная жительница не справилась с управлением на извилистой дороге, наехала на бордюр и пробила два колеса машины. После этого внедорожник столкнулся с припаркованной Toyota, а затем наехал на годовалого мальчика, который гулял во дворе со своей матерью.

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы, но спасти его не удалось. Назначена проверка, в рамках которой будет установлена степень ответственности участников происшествия.