Волгоград, , 11:25 — REGNUM Оружие, взрывчатые вещества и около трёх килограммов пластида обнаружили сотрудники ФСБ в схроне на территории Волгоградской области. Тайник установлен в ходе мероприятий по декриминализации региона, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе ведомства.

В общей сложности в укромном месте были спрятаны четыре автомата Калашникова и патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластид общим весом около трёх килограммов.

Силовики также обнаружили детонаторы, готовые компоненты к производству самодельных взрывчатых устройств с пультом дистанционного управления, ручные гранаты, мины, дымовые шашки. Боеприпасы изъяты.