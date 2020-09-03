Белгород, , 11:08 — REGNUM Официальный комментарий о повреждении газопровода на улице Щорса в Белгороде дали ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе мэрии. Ответственность за причинённый ущерб несёт подрядная организация.

Дорожные рабочие проводили реконструкцию улицы Щорса — проектом предусмотрено уширение проезжей части в районе перекрёстка с улицей Королёва. Все необходимые документы были согласованы в установленном порядке с компанией «Газпром газораспределение Белгород», поскольку работы проводились в зоне существующего газопровода среднего давления.

«Земляные работы по обустройству котлована для «дорожной одежды» в местах уширения проезжей части выполнены в соответствии с проектом без нарушения целостности существующего газопровода. Однако в дальнейшем в этом же районе была обнаружена неэксплуатируемая труба сети водоснабжения с нарушением герметичности. Подрядной организацией ООО «Автодорстрой — подрядчик» были произведены дополнительные земляные работы для демонтажа данного трубопровода. Они не были предусмотрены вышеуказанным проектным решением, а поскольку проводились в охранной зоне газопровода, это является нарушением. Подрядчик должен был пригласить представителей эксплуатирующей организации для контроля выполнения данных земляных работ. Ответственность за причиненный ущерб несет подрядная организация ООО «Автодорстрой — подрядчик», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждение газопровода произошло вечером 2 сентября. Жизнеобеспечение населения не было нарушено, ремонтные работы завершились 3 сентября в 01:30.

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