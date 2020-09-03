Ульяновск, , 10:28 — REGNUM Прокуратура подключилась к проверочным мероприятиям по факту аварии в Карсунском районе, в которой ранения получили трое детей. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

ДТП произошло вечером 2 сентября в посёлке Карсун. По предварительной информации прокуратуры, три школьницы возвращались домой по обочине по улице Горького, где их сбила «Лада Приора».

В надзорном ведомстве отмечают, что 3 сентября по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.2 64 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Кроме того, проверяется исполнение законодательства о безопасности дорожного движения возле образовательных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кузоватовском районе Ульяновской области вынесен приговор в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвинили в совершении смертельной аварии. В ДТП погибла его дочь, которая сидела на заднем пассажирском кресле. Ему назначено полтора года лишения свободы условно.

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