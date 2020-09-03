Владивосток, , 10:38 — REGNUM Во Владивостоке шквальный ветер 35 метров в секунду сорвал в бухте Улисс плавучий док судоремонтного завода «Восточная верфь». Судно отнесло к военному причалу, где стоят катера и подводные лодки Приморской флотилии.

Восточная верфь с квадрокоптера Vverf.com

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В соцсетях рассылается видео, на котором плавдок врезается в стоящее у берега судно.

«Корабли и личный состав не пострадали. Док получил незначительные повреждения. На место направлены три буксира Тихоокеанского флота, которые отбуксируют док», — сообщили «Интерфаксу» в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

При этом во время срыва плавсредства на нём находились несколько человек, пострадавших нет.

Ветер, по прогнозам синоптиков, стихнет к вечеру 3 сентября.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал жителей территорий, где особенно бушует стихия, без острой необходимости не выходить на улицы и не пользоваться личным автотранспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер повредил в Приморье линии электропередач, без свет остался Хасанский район, центр Владивостока и часть Находки.

Во Владивостоке — более сотни поваленных деревьев, сорваны кровли.