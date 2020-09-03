Северобайкальский район, Бурятия, , 10:19 — REGNUM В Северо-Байкальском районе Бурятии произошёл пожар на мусорном полигоне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, мусор сгорел на площади 2,5 тыс. кв. км.

Возгорание началось 2 сентября на окраине села Верхняя Заимка. К моменту прибытия пожарных огонь охватил большую территории полигона. Огнеборцам удалось потушить пожар в течении шести часов. Как отмечается, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

«Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что горящий мусор не только отравляет воздух продуктами горения, но и угрожает — в зависимости от местоположения — переходом огня на жилые дома, надворные постройки и лесные массивы», — отметили в агентстве.

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