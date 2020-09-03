Стерлитамак, Башкирия, , 10:23 — REGNUM Человеческие останки обнаружили в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в конце августа 2020 года рядом с садовым товариществом «Василек» города Стерлитамака были обнаружены останки человека. Кроме этого, были найдены брюки и козырек от кепки.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что останки принадлежат мужчине в возрасте от 25 до 30 лет.

В настоящее время они устанавливают личность данного человека, и просят всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в ближайший отдел полиции.

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