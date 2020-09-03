Сургут, Югра, , 10:16 — REGNUM В Югре вынесен приговор байкеру из сургутского мото-клуба «Вольное братство», который совершал разбойные нападения в отношении бывших членов клуба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Следствием и судом установлено, что с января 2017 года по июль 2019 года байкер с несколькими членами мото-клуба «Вольное братство» совершал разбойные нападения на бывших товарищей по клубу. В составе группы он участвовал в похищении двух мотоциклов и автомобиля на общую сумму на 470 тыс. рублей.

Подсудимый в ходе следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, с учётом этого и других смягчающих обстоятельств суд назначил ему за кражу, разбой и незаконное изготовление холодного оружия (кастета) пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В отношении других членов организованной преступной группы уголовное дело находится на рассмотрении в суде.