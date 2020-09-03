Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM В Ростовской области полностью ликвидирован ещё один крупный природный пожар. Его площадь составила 2 гектара. С огнём справились в Красносулинском районе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 3 сентября.

«В 9:40 мск объявлена полная ликвидация пожара в Красносулинском районе», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе заседания штаба по ликвидации ЧС 3 сентября заместитель донского губернатора Вадим Артёмов уточнил, что пожар, вспыхнувший на станции Замчалово, повредил 15 строений, в том числе жилые дома. В результате разгула стихии пострадали 14 человек, погибла женщина. Муниципальные комиссии приступили к обследованию построек и подсчёту нанесённого огнём ущерба.