Владивосток, , 10:14 — REGNUM В Приморье ураганный ветер с ливнями обесточил от электроснабжения весь Хасанский район. Многочисленные отключения света произошли во Владивостоке и Находке. Восстановлением энергообеспечения занимаются 113 бригад электриков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В оперативном штабе пояснили, что большая часть происшествий связана с обрывами линий электропередач. Электрички отменены.

Истинный масштаб стихии районам Приморья ещё только предстоит установить.

Во Владивостоке насчитали не менее сотни поваленных деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, «Золотой» мост и автопереход на Русский остров закрыты для движения транспорта из-за сильного ураганного ветра, вызванного приходом в регион супертайфуна «Майсак».