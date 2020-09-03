Владивосток, 3 сентября 2020, 10:14 — REGNUM В Приморье ураганный ветер с ливнями обесточил от электроснабжения весь Хасанский район. Многочисленные отключения света произошли во Владивостоке и Находке. Восстановлением энергообеспечения занимаются 113 бригад электриков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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В оперативном штабе пояснили, что большая часть происшествий связана с обрывами линий электропередач. Электрички отменены.
Истинный масштаб стихии районам Приморья ещё только предстоит установить.
Во Владивостоке насчитали не менее сотни поваленных деревьев.
Как сообщало ИА REGNUM, «Золотой» мост и автопереход на Русский остров закрыты для движения транспорта из-за сильного ураганного ветра, вызванного приходом в регион супертайфуна «Майсак».