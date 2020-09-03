Мелитополь, Украина, , 09:55 — REGNUM В Запорожской области Украины, в 20 км от города Мелитополь произошло нападение на микроавтобус. Видеозапись с места событий опубликовал 3 сентября местный Telegram-канал «Мелитопольграм».

Очевидец рассказал, что неизвестные открыли огонь из огнестрельного оружия по микроавтобусу с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.

В пресс-службе национальной полиции в Запорожской области подтвердили факт происшествия и рассказали, что в результате нападения ранен водитель 1993 года рождения. Пострадавший госпитализирован, о нападавших ничего не известно.

Напомним, ранее в Харьковской области боевики неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на автобус с активистами организации «Патриоты — за жизнь».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее недалеко от Киева, в городе Украинка, неизвестные устроили стрельбу в кафе. Пострадали три человека.

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